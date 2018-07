Umbria, poliziotto accoltellato da clandestino. Ministro Salvini: "Mi impegno per espulsione immediata"

Massimo impegno del Ministro degli Interni Matteo Salvini per l'espulsione del nigeriano - 34 anni - che ha ferito con una coltellata un agente della Volante giovedì sera in via Manassei a Terni. La conferma arriva dallo stesso esponente del Governo Conte che ha ribadito il suo impegno personale per rispedire in Nigeria l'accoltellatore che ha molti precedenti ed era stato già oggetto di un provvedimento di espulsione con allontanamento volontario mai rispettato ovviamente. Stavolta si ipotizza un accompagnamento alla frontiera per evitare una fuga da un Centro Identificazione o un immediato riforno con documenti Taroccati. Il Ministero incontrerà anche l'agente ferito e i colleghi che a tempor di record hanno individuato e arrestato l'aggressore nigeriano.