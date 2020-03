L'Umbria apre tutte le sue bocche di fuoco contro il virus: test rapidi, 4mila tamponi al giorno e 25mila controlli mirati

La task-force sanitaria dell'Umbria ha deciso, in maniera autonoma, rispetto alle normative nazionali, di implementare fortemente l'utilizzo di tamponi e test rapidi per mettere in sicurezza pazienti, anziani, operatori di servizi essenziali e altre categorie a rischio. Tutte le bocche di fuoco anti-contagio saranno sprigionate nelle prossime 4 settimane. Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo piano coronavirus, diretta dall'assessore Coletto e conclusa dalla presidente Donatella Tesei, è stato ribadito che in un mese verranno esaminati con test-rapidi qualcosa come 25mila umbri. Obiettivo, a pieno regime, 4mila tamponi al giorno contro gli attuali 500. Con le due nuove tipologie di test rapidi si avrà un risultato che oscilla tra i 15 minuti e un'ora di attesa.

La protezione civile dell'Umbria, dopo il via libera della commissione, ha avviato una gara di acquisto: al momento ne sono arrivati subito 5mila e altri 10mila entro il mese di marzo. Mentre altri arriveranno a scaglione nella prima decade di aprile. I test rapidi sono di due tipologie, come spiegato dagli esperti medici in conferenza stampa: il primo è di natura immunologica, ovvero da una goccia di sangue si può rilevare la presenza di anti-corpi specifici che si sono attivati contro questo virus. Un test positivo indica che verosilmente è in corso una infenzione e che quindi gli anti-corpi stanno lottando contro il virus. A quel punto il paziente viene isolato, identificato e bloccato. Non sarà possibile che il contagio si diffonda ulteriormente.

L'altro test rapido è quello di natura molecolare (risultato in un'ora) dove basterà prendere un campione respiratorio e analizzarlo, con strumenti specifici, nei laboratori degli ospedali di Perugia, Terni, Foligno, Branca e Città di Castello. Anche in questo caso, se è positivo, scattano i protocolli sanitari. Tutti i risultati verranno inseriti in un database regionale per stabilire nuove strategie. L'obiettivo del Piano regionale umbro, con test a tappeto, è quello di tutelare le categorie a rischio, tutti coloro che sono entrati in contatto con persone contagiate, tutte le professioni sanitarie, chi opera e chi vive nelle case di riposo e di cura, coloro che sono detenuti, chi è entrato in una struttura sanitaria (dai Pronti Soccorso ad altri reparti rispetto al Covid) e ovviamente tutte le forze dell'ordine e chi ha un ruolo di pubblica utilità. Non ci saranno tamponi random in strada o su richiesta (senza una reale motivazione).

Infine, al di là dei tamponi, è importante rispettare la regola base: stare a casa il più possibile. "Nelle prossime 4 settimane, con il piano regionale a regime incentrato su tutela e auto-tutela dal coronavirus, #iorestoacasa non è uno slogan ma un modo di pensare e di agire sempre. E' fondamentale perchè è la base per qualsiasi intervento tecnico. Se non c'è questa base, se non si rispetta non riusciremo ad arginare quanto prima questa emergenza sanitaria".

A CHI I TAMPONI-TEST RAPIDO - Tutti i pazienti sintomaci attualmente ricoverati che non siano già stati testati, tutti i soggetti sintomatici collegati a chi ha già avuto sintomi. Tutti i soggetti che si recano al pronto soccorso, a prescindere dalla motivazione clinica, chi si ricovera in ospedale o in altra struttura per prestazioni sanitarie, chi entra per la prima volta in una struttura residenziale sanitaria o socio sanitaria, chi entra in una comunità di natura non sanitaria (ad esempio, le carceri).

Per le categorie professionali i dipendenti del servizio sanitario regionale che lavorano in strutture Covid, tutti i dipendenti del pronto soccorso e del 118, i dipendenti del Ssr che lavorano nelle strutture territoriali, farmacisti, medici di medicina generale e pediatri, partendo da chi ha qualche sintomaticità e i lavoratori sintomatici dei servizi essenziali (vigili del fuoco, forze dell'ordine, polizia penitenziaria, addetti alle casse dei centri commerciali).

