Ballottaggi a Gubbio, Foligno, Bastia, Marsciano: dati affluenza alle 19 nei comuni. C'è tempo per votare fino alle 23

Se il primo rilevamento dell'affuenza quello delle 12 indicava un calo di tre punti percentuali in Provincia di Perugia, con Gubbio e Bastia con picchi da meno 5, ora il secondo dato, quello delle 19, dimostra un calo più netto e forte: 41,22% contro il 57,86% del 26 maggio. Un importante 16 per cento. Si ipotizza comunque un leggero recupero dalle 19 alle 23 quando molte famiglie andranno ai seggi dopo la gita al mare o la passeggiata domenicale coincisa con una delle prime giornate veramente estive.

L'ipotesi comunque è quella di un'affluenza in provincia di Perugia tra il 50-54 per cento. In molti c'è da dire non andranno a votare al secondo turno dato che non si riconoscono nei due candidati ufficiali. Si tratta di militanti di movimenti e liste civiche che non sono arrivate al primo turno nei primi due posti. A Bastia e Gubbio, tra l'altro le affluenze più basse, ci sono profonde divisioni all'interno anche delle aree politiche che potrebbero sfociare nel non voto. Solo Foligno, dopo lo scontro sarà fino all'ultima scheda, il calo si attesta intorno al 13 per cento. A Bastia supera il 20 e a Gubbio meno 19.



ECCO I DATI UFFICIALI ALLE 19

PERUGIA PROV. 41,22% 57,86% 26 maggio 2019

BASTIA UMBRA 35,36% 56,49% 26 maggio 2019

FOLIGNO 44,06% 57,53% 26 maggio 2019

GUBBIO 37,53% 56,86% 26 maggio 2019

MARSCIANO 46,41% 62,44% 26 maggio 2019