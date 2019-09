Regionali 2019, è mistero sulla trattativa Pd-5Stelle. "Iniziato il dialogo". Silenzio in casa pentastellata

Qualcosa è cambiato dopo il via libera della base all'accordo di governo in casa del Movimento 5 Stelle dell'Umbria? Nessuno dei portavoce pesanti - dai deputati ai consiglieri regionali - si è espresso. Neanche dopo le parole della vice-segretaria nazionale del Pd, Paola Micheli che ha ufficialmente inaugurato il tavolo della trattativa per l'alleanza in vista delle elezioni regionali del 27 settembre.

"Sì, il dialogo è avviato. I partiti locali hanno attivato dei canali di dialogo con i 5 Stelle nelle regioni in cui si voterà tra poco. In Umbria, per esempio, il Partito democratico ha dato una grande disponibilità, c'è un candidato civico giovane e in gamba che speriamo possa avere un'attrattività verso gli elettori 5s e su tutti gli elettori che si aspettano da noi uno scatto in avanti".

L'esca per invogliare i 5 Stelle sarebbe il candidato presidente civico, Fora. Le diplomazie in maniera riservata sono all'opera, secondo la vice-presidente democratica. Dai 5 Stelle nessuna risposta né di smentita, né di conferma. Ufficialmene vogliono andare da soli e ci sono già due candidati pronti a sostenere la candidatura a presidente dell'Umbria: l'attuale consigliere regionale Carbonari e l'ex europarlamentare Laura Agea. Saranno sacrificate in nome di un'alleanza anti-Lega?