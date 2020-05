L'ospedale da campo prossimo al varo. Tesei: "Utile per tutte le emergenze". Fora: "Investimento errato"

L'ospedale da campo dell'Umbria, finanziato da Banca Italia che ne ha apprezzato l'utilità per tutte le emergenze, sarà a disposizione per il primo collaudo ufficiale entro il prossimo 30 giugno. La conferma è stata data dalla presidente Donatella Tesei che ha risposto al capogruppo dei civici di opposizione, Fora, che è stato da subito contrario al progetto e avrebbe preferito investire i soldi nazionali - ma concessi esclusivamente per questo progetto specifico - rafforzando le strutture sanitarie già presenti.

“Progetto – ha sottolineato Tesei in aula – ben definito e destinato a fronteggiare questa emergenza, ma che sarà utile anche in futuro e che per la sua predisposizione ci siamo avvalsi della consulenza gratuita di medici militari con esperienza in proposito. Il progetto è stato approvato dal Direttorio di Banca d’Italia con tanto di complimenti per la compiutezza del progetto presentato e la velocità con cui lo abbiamo redatto”. Stiamo parlando di una struttura completamente autonomia, montabile in 24 ore in qualsiasi contesto territoriale, dotato di spazi medici e ambulatori, una sala di terapia intensiva fino ad un massimo di 25 posti che salgono a 30 per una degenza meno invasiva.

Fora è rimasto della sua opinione politica ribandendo di restare “perplesso dalla scelta di investire in questo modo i 3 milioni della Banca d’Italia” poiché avrebbe preferito “investimenti su strutture già esistenti”.

Gli uffici regionali stanno effettuando le gare per reperire tutto il materiale per la realizzazione strutturale e gli apparecchi medici per una piena funzionalità sanitaria. "Rispetto all’investimento - ha concluso la Presidente Tesei - credo che proprio i risultati raggiunti dalla Regione Umbria nel fronteggiare la situazione di contagio dovrebbero indurre invece ad apprezzare questa iniziativa volta non solo a dare risposte adeguate all’emergenza, ma anche a garantire in ottica prospettica un’efficace azione di prevenzione. Non va dimenticato che l’emergenza nazionale dichiarata per questa fase pandemica fino al 31 luglio, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato ipotizzato un prolungamento fino a fine anno. Da più parti del mondo scientifico si parla di possibile ritorno pandemico ad ottobre”.