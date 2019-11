Umbria, nuova giunta Tesei. Gli auguri del sindaco Romizi: "Cinque anni di lavoro per il bene di tutta la comunità"

Giunta regionale fatta, decreti firmati e deleghe assegnate. Alla Regione Umbria inizia ufficialmente l'era Tesei e del primo governo di centrodestra della storia della regione. E da Palazzo dei Priori salutano l'evento. Scrive il sindaco di Perugia, Andrea Romizi: “Auguriamo alla giunta Tesei un proficuo quinquennio di lavoro per il bene di tutta la comunità regionale e auspichiamo altrettanto proficui e cordiali rapporti tra le istituzioni che rappresentiamo".

E ancora, con una menzione speciale per l'assessore esterno che passa da Palazzo Grossi a Palazzo Donini, Michele Fioroni: "Nell’augurare a tutti un buon lavoro –ha aggiunto Romizi- voglio, in particolare, ringraziare di cuore Michele Fioroni per quanto ha fatto per l’amministrazione comunale e per la città di Perugia. Sono certo che nel suo nuovo ruolo di assessore regionale saprà fare altrettanto bene per l’Umbria".

Anche la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, ha rivolto gli auguri alla nuova giunta regionale: "Oggi si è insediata la Giunta di Donatella Tesei. Mi congratulo e auguro buon lavoro alla Presidente al Vicepresidente Roberto Morroni , Luca Coletto, a Enrico Melasecche, a Paola Agabaiti e a Michele Fioroni. Sono certa che condividono con tutta la comunità regionale l'emozione del momento e la consapevolezza del lavoro che li attende. E' una squadra capace e competente, legittimata dal voto e dalla elezione diretta della Presidente, all'altezza degli impegni che la attendono. Una squadra che farà il bene della nostra Regione".