Nomine & Poltrone - Nominato il nuovo Corecom: alla guida per i prossimi 5 anni Elena Veschi

Nuovo vertici per il Corecom dell'Umbria. La nomine regionali sono state ufficializzate oggi con la cerimonia di insediamento: nominato alla carica di presidente Elena VESCHI, mentre i dei consiglieri sono Giuseppina BONERBA e Mirko MINUTI. Il team guiderà per i prossimi 5 anni il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) dell’Umbria. La presidente Veschi, a margine della breve cerimonia ha assicurato il “massimo impegno personale e di tutta la squadra. Siamo un gruppo ben assortito con competenze diverse che metteremo a disposizione di questa importantissima struttura”.

Ecco i profili del nuovo Corecom

ELENA VESCHI (Presidente) - Laurea in Scienze Economiche Bancarie. Imprenditrice. Componente del Consiglio generale di Confindustria Umbria; Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello; Vice-Presidente del Cluster umbro della Chimica verde.

GIUSEPPINA BONERBA (Consigliere) - Laurea in Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo presso l’Università di Bologna; dottorato di ricerca in Semiotica. Docente nel corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, istituzionale e d’impresa presso l’Università degli Studi di Perugia. Membro del Consiglio scientifico della sezione Processi e Istituzioni Culturali (PIC) dell’Associazione italiana di sociologia (Ais). Vanta numerose pubblicazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

MIRKO MINUTI (Consigliere) - Laurea in Giurisprudenza. Avvocato, svolge la professione nel suo studio legale a Terni. Competenze specifiche nei vari

settori del diritto civile.