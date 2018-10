Terremoti in Umbria, la super-mostra a Bruxelles. Marini: "L'Europa vicina ai terremotati umbri"

“Questa mostra racconta una esperienza difficile, ma anche importante della mia terra, quella degli eventi sismici del 1997 e del 2016. Immagini che raccontano la ricostruzione realizzata nelle città che furono colpite dal terremoto del 1997 ed altre invece che ci mostrano quanto accaduto due anni fa e la grande, forte volontà degli umbri di tornare a ricostruire e continuare a vivere in queste terre”. È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che ha inaugurato questa mattina a Bruxelles, nella sede del Comitato delle Regioni e Città d’Europa, la mostra “HearthQuake” (fotografie realizzate da Marco Giugliarelli e Fabrizio Troccoli), che sarà visitabile fino all’11 ottobre. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato – tra gli altri - il presidente del Comitato delle regioni, Karl-Heinz Lambertz, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Donatella Porzi, ed una delegazione della stessa Assemblea legislativa, i consiglieri Eros Brega, Roberto Morroni, Andrea Smacchi e Attilio Solinas.

“La scelta di allestire a Bruxelles, nella ‘casa’ delle Regioni e delle Città europee, è dovuta al fatto che abbiamo voluto ricordare l’importanza della presenza proprio dell’Europa, delle sue istituzioni ma anche di tutte le comunità locali, nell’opera di ricostruzione che abbiamo affrontato nel dopo 1997 ed ora, dopo i gravi terremoti del 2016. Ed anche ringraziare per la vicinanza che l’Europa ha mostrato a tutti i livelli istituzionali”.

La presidente Marini ha quindi ricordato anche le visite effettuate dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e dei presidenti dei gruppi parlamentari, della Commissaria europea, Corina Cretu, e di una delegazione dello stesso Comitato delle Regioni europee, e delle diverse testimonianze di vicinanza e solidarietà ricevute dal Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “l’Europa – ha affermato Marini – è stata presente anche in maniera concreta con una erogazione, per le regioni colpite dal sisma del 2016, che è stata la massima a valere sul fondo di solidarietà per territori colpiti da gravi calamità naturali, per affrontare prima la fase dell’emergenza e successivamente quella della ricostruzione che noi realizzeremo anche grazie all’’Asse terremoto’, nell’ambito della programmazione comunitaria, per realizzare non solo la ricostruzione fisica degli edifici, ma anche del tessuto economico, produttivo e sociale delle aree della Valnerina”.