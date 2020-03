"Pubblicità che invitano a fare causa anche per pazienti deceduti Covid 19. Messaggio inaccettabile"

“Nelle bacheche vicine ai reparti di ospedali in cui si curano i malati di Coronavirus e su internet si incontrano pubblicità che invitano a rivolgersi a società che si occupano di risarcimento danni per casi di malasanità, anche per Coronavirus": lo denuncia a livello nazionale il senatore umbro della Lega Luca Briziarelli che ha raccolto diverse segnalazioni da parte del personale medico impiegato nella lotta senza orario contro il nemico invisibile che è il coronavirus. C'è chi cerca di sfruttare questa situazione omettendo che ad oggi non c'è una cura medica e che tutto quello che si sta facendo è in via sperimentale. E proprio i medici, gli infermieri e Oss sono in prima linea rischiando la vita restando a loro volta contagiati.

"Il messaggio implicito - ha denunciato Briziarelli - è di fare causa ai medici che si sono occupati di pazienti purtroppo deceduti. È un messaggio offensivo e inaccettabile. In questa emergenza, medici, infermieri e volontari sono costretti a operare in prima linea, giorno e notte, in condizioni d’emergenza, senza preoccuparsi della fatica e del rischio di contagio, tutta la cittadinanza dovrebbe solo ringraziarli". Briziarelli ha chiesto la collaborazione di ordini professionali, come quello degli avvocati, per vigilare su certi messaggi: "Quelle pubblicità vanno rimosse e su di esse dovrebbe vigilare l'Ordine degli Avvocati per valutarne la correttezza jn termini deontologici. Il legittimo dolore delle famiglie che perdono i propri cari non deve diventare oggetto di speculazione. Allo stesso modo, pur non conoscendo i dettagli, desta preoccupazione la scelta di aprire fascicoli per omicidio colposo per vittime del coronavirus a carico di sanitari".