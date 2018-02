Taccuino Elettorale 2018 - Arrivano i big: 48 ore con Salvini, Adinolfi a Perugia

La campagna elettorale per le elezioni nazionali del 4 marzo 2018 sta entrando velocemente nel vivo. Oltre alle serate e comizi dei candidati locali, arrivano i Big in Umbria. Il primo in ordine di tempo è il leader della Lega Matteo Salvini che probabilmente visiterà la Moschea della discordia ad Umbertide - la seconda più grande del centro Italia - ad Umbertide per poi fare tappa a Foligno. La sera del 7 febbraio previsto un incontro con sostenitori e simpatizzanti al ristorante Hotel della Torre di Trevi (Torre Matigge) alle ore 20 in quella che è già stata battezzate “la cena per la rivoluzione del Buon Senso”. L'8 febbraio Salvini proseguirà i suoi incontri in Umbria con la visita di importanti aziende del territorio per poi proseguire nel perugino e in Altotevere.

ALTRO BIG: Il Presidente nazionale del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, sarà in Umbria per una conferenza sul programma elettorale e sui temi scottanti, che gli altri partiti citano con eleganza e destrezza (pur di non scontentare l'elettorato), mentre il PdF ha deciso di affrontarli in modo diretto e concreto. Mario Adinolfi, anche in veste di direttore del quotidiano on-line “La Croce”, giornalista e scrittore, è una persona CHE SI batte con tenacia contro il politicamente corretto. L'incontro è previ per il prossimo febbraio ore 21 - Hotel Plaza - Perugia.