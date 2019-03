Pensione anticipata, la Lega fa il punto su quota 100: tutti i dati, boom di adesione anche in Umbria

Sono 97.522 le domande di pensione arrivate all'Inps fino a ieri per l'accesso alla pensione con la cosiddetta Quota 100, fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini dopo la legge lacrime e sangue Fornero del Governo Monti. Oltre un terzo delle domande (34.639) arriva da dipendenti pubblici mentre 34.192 sono le domande arrivate da dipendenti privati. Per quanto riguarda l’Umbria, alla data odierna, sono già pervenute 2154 richieste. Tante domande che se accettate permetteranno di far scattare nuove assunzioni nei prossimi tre anni nel pubblico e privato.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per il passaggio di Quota 100 alla Camera dei Deputati, presto ci sarà il voto definitivo del Senato e finalmente la nostra riforma sarà legge” ha affermato l’On. Virginio Caparvi, deputato Lega Umbria e membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privato alla Camera "Nelle scorse settimane la commissione Lavoro di cui faccio parte, assieme alla Commissione Affari Sociali, ha lavorato alacremente al testo e siamo arrivati ad una versione definitiva, migliorandolo ulteriormente e ottenendo risultati importanti".

Quota 100 sarà avviata in via sperimentale per il prossimo triennio e consentirà a chi ha un’età anagrafica superiore ai 62 anni con almeno 38 di contributi il pensionamento anticipato, lasciando la libertà di scelta, se usufruire della misura o meno direttamente all’interessato. "Fra le modifiche al testo approvate alla Camera vorrei citare l’abrogazione del tetto anagrafico di 45 anni per il riscatto di laurea agevolato e l’estensione del periodo di rateizzazione": ha concluso Caparvi.