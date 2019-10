Elezioni Regionali, la Lav pubblica i candidati e liste da votare: "Ecco chi si impegna per la tutela degli animali"

La Lav - lega antivivisezione italiana - ha stilato la lista dei candidati amici che hanno risposto al loro appello per una normativa regionale più rispettosa degli animali. Pubblichiamo integralmente.

*****

Dall’invio, ai candidati alla Presidenza della Regione Umbria, delle nostre proposte per una legislatura di cambiamento anche per gli animali, registriamo una sola risposta. Una risposta positiva della Coalizione Vincenzo Bianconi Presidente che di seguito riportiamo: “La previsione di incentivi per l’inserimento dell’opzione del menù vegetariano e vegano in tutte le mense pubbliche (scuole, università, carceri, uffici pubblici, ospedali) e assimilabili per contrastare le emissioni di C=2 e favorire una migliore salute dei cittadini”.

E alla voce Benessere Animale: “E necessario emanare urgentemente il Regolamento regionale sul benessere animale” fortemente sollecitato dalle associazioni animaliste. In particolare è necessaria l’adozione delle direttive CITES e la lotta contro lo sfruttamento degli animali. Riconoscimento di crediti formativi per attività in associazioni per la tutela di animali e ambiente (Greenpeace, LAV, WWF, Legambiente, FFF, ecc). Istituzione di corsi su rispetto animale ed ambiente nelle scuole di concerto con le suddette associazioni. Divieto di OGM e pesticidi dannosi per gli impollinatori. Incentivazione alle campagne di sterilizzazione e ai rifugi per cani e gatti randagi. Incentivo per la prima cura veterinaria per chi adotta in animale ospitato in un canile/gattile”.

In base alle risposte dei candidati al Consiglio Regionale abbiamo stilato una LISTA POSITIVA di chi ha contribuito e/o aderito ai punti del programma di coalizione o ha risposto in piena automia perché da sempre si occupa della cura e della protezione degli animali. La pubblichiamo per coalizione e in ordine alfabetico

EUROPA VERDE UMBRIA (Coalizione Vincenzo Bianconi, Presidente) Pesaresi Lorena; Picotti Simone:

MOVIMENTO 5 STELLE (coalizione Vincenzo Bianconi, Presidente): Gallina Elisa, Petrini Fabio Andrea:

PARTITO DEMOCRATICO (coalizione Vincenzo Bianconi, Presidente): Bori Tommaso.

UMBRIA LISTA CIVICA (coalizione Donatella Tesei, Presidente): Cambiotti Ernesta