Elezioni Umbria, Giorgia Meloni esulta: "Tesei super. Fratelli d'Italia cresce perchè partito serio e coerente"

“Ci aspettavamo la vittoria vedendo l'entusiasmo della gente in questi giorni, certo non con il 60% in una regione che da anni era governata da un'altra parte": lo ha affermato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. "Mi aspetto che Pd e Cinque Stelle riflettano, mentre se fossi in Conte mi dimetterei per rispetto dei cittadini dopo che è venuto qui a presentare la manovra facendosi campagna elettorale con i soldi pubblici e i cittadini hanno votato contro il governo: fossi in lui ne prenderei atto e farei gli scatolini.". Continua la Meloni: "Fratelli d'Italia, in Umbria, è davanti ai 5 Stelle ed è la seconda forza del centrodestra. E' la dimostrazione che siamo un partito che cresce perchè è coerente e gli italiani e gli umbri hanno premiato questo nostro atteggiamento"