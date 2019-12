I gazebo della Lega nelle piazze umbre oggi e domani: "Già raccolte mille firme contro il Mes"

Oltre mille firme raccolte in poche ore. È quanto dichiarato dalla Lega Umbria dopo la prima mattinata dell'iniziativa sul controverso Mes nelle piazze delle maggiori città della regione. Una iniziativa lanciata dai vertici del partito al livello nazionale dopo che in questi giorni è in fase di dibattito in Parlamento e contro la cui approvazione Matteo Salvini e la Lega hanno promesso battaglia. "120 miliardi di risparmi degli italiani per salvare le banche tedesche. No, grazie. Fermiamo l'ammazza-stati". Questo è lo slogan ai gazebo leghisti nei confronti di un documento che, secondo il leader Salvini, rappresenterebbe "l'ennesima presa in giro per l'Italia costretta a piegare la testa di fronte ai "padroni" dell'Europa".

"Un risultato straordinario che testimonia quanto è importante per il popolo potersi esprimere anche su trattati europei che hanno un rilevanza così importante per il futuro di tutti noi - spiega il segretario Lega per l'Umbria, Virginio Caparvi - Mentre una volta questi documenti, quali il MES, venivano redatti, votati e sigillati nelle segrete stanze, oggi, nonostante qualcuno ci provi ancora con la complicità di questo Governo guidato da Giuseppe Conte, dal Movimento 5 Stelle e dal PD, la Lega si sta facendo carico di riportare la questione in Parlamento e nelle piazze dove gli italiani si possono esprimere. Un grande successo che ci carica ancora di più nella battaglia verso la libertà". I gazebo saranno attivi anche nella giornata di domenica 8 dicembre.