SPECIALE EUmbria - L’Europa e lo sviluppo delle aree interne dell’Umbria. Cosa sono i GAL? Quanti sono e come funzionano?

L’Europa e lo sviluppo delle aree interne dell’Umbria. Cosa sono i GAL? Quanti sono e comevfunzionano? I GAL (gruppi di azione locale) sono partenariati composti da soggetti pubblici e privati previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, sorti per favorire lo sviluppo locale fondato sulla valorizzazione di tutte le potenzialità di un territorio. Essi gestiscono parte degli aiuti previsti nel Programma di sviluppo rurale (PSR) del piano regionale, attraverso interventi in specifici piani di azione locale. Gestiscono inoltre i contributi europei concessi attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

In sintesi, i GAL sono dunque strumenti di programmazione che riuniscono i vari attori dello sviluppo, come sindacati, imprese, comuni ed associazioni di imprenditori.

La regione Umbria conta attualmente cinque GAL, in particolare: il GAL Alta Umbria, il GAL Media Valle del Tevere, il GAL Trasimeno Orvietano, il GAL Valle Umbra e Sibillini e il GAL Ternano. Il GAL Alta Umbria, costituito nel 2002, è una S.r.l. composta da 32 soci rappresentanti delle principali componenti istituzionali, economiche e sociali del territorio. La sede si trova a Gubbio, e l’area interessata è la parte settentrionale della regione. Il Piano di azione locale si concentra sulla creazione di nuove opportunità imprenditoriali e l’accrescimento dell’occupazione, non dimenticando la tutela del paesaggio e delle tipicità locali.

Il GAL Media Valle del Tevere ha sede a Torgiano e comprende il territorio centrale della regione, comprensivo del comune di Perugia. Il GAL è stato costituito nel 1994 e le finalità sono riconducibili all’attuazione delle Iniziative Comunitarie LEADER, un Programma con il fine di promuovere lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali.

Anche il GAL Trasimeno Orvietano nasce nel 1994; la sede è situata a Città della Pieve e la propria area di intervento è caratterizzata dal bacino del Lago Trasimeno. Il Piano di azione lavora per migliorare la qualitàdella vita della popolazione mediante l’identificazione con la componente naturalistica. Il GAL Valle Umbra e Sibillini, nato nel 2002, ha sede a Foligno e comprende nel suo territorio 23 comuni della Dorsale Appenninica meridionale dell’Umbria. Il Piano di azione locale ha l’ambizione di recuperare, e di valorizzare, le peculiarità del territorio e il potenziamento dei servizi volti a sviluppare il turismo.

Troviamo infine il GAL Ternano, costituito nel 2000 con sede a Terni, che orienta le proprie iniziative a sostenere lo sviluppo socioeconomico e territoriale dell’area. Il suo Piano di azione ha l’obiettivo di sviluppare il patrimonio delle produzioni locali, la valorizzazione dell’ambiente e il sostegno delle attività turistiche artigianali.7

