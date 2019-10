Elezioni Umbria, Forza Italia vince ma perde voti. La Polidori rivendica posto al Governo e spiega il calo

"Con Donatella Tesei porteremo in Regione il nostro stile e finalmente sarà premiato il merito. Il centrodestra unito raggiunge un importante successo, mentre la maggioranza delle quattro sinistre che governa il Paese e che ha provato a salvarsi la poltrona anche qui è sonoramente bocciata dagli elettori umbri, al punto che il modello non sarà replicato". L'analisi porta la firma della coordinatrice Polidori che ha rivendicato per Forza Italia un ruolo importante nel futuro governo regionale. Tutto questo nonostante il partito di Berlusconi ha perso ulteriori voti ed è finito a fare la terza gamba del centrodestra dopo il sorpasso di Fratelli d'Italia.

L'onorevole Polidori ha individuato il motivo del calo: l'affollamento di civici sulla scheda che ha penalizzato il partito dei moderati: "Il risultato non ripaga appieno di tutti gli sforzi profusi da dirigenti, elettori e simpatizzanti. Lo spazio politico di Forza Italia era del resto particolarmente affollato: la lista civica che appoggiava la candidata governatrice e un terzo candidato presidente hanno fatto mancare i settemila voti rispetto a cinque anni fa. Come allora esprimeremo un consigliere regionale. Siamo già impegnati a dare un contributo decisivo al governo della Regione e metteremo a disposizione della nuova Giunta le nostre migliori intelligenze ed energie".