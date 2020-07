Fondi dal governo per i piccoli comuni dell'Umbria per energia sostenibile: la mappa

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto con cui viene assegnato un contributo a fondo perduto, dell’importo di oltre 19 mila euro, in favore di ciascuno dei 1.940 comuni italiani con popolazione inferiore a mille abitanti, per realizzare interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

"La misura mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per l’anno 2020. Con questo contributo - ha analizzato la sentratrice Emma Pavanelli - sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile. Lavori che ogni comune beneficiario dovrà avviare entro il 15 novembre 2020".

In Umbria ne beneficeranno i 35 comuni di Attigliano, Porano, Giove, Frentillo, Fratta Todina, Otricoli, Calvi dell’Umbria, Guardea, Allerona, Montecchio, Ficulle, Montone, Monte Castello di Vibio, Alviano, Lugnano in Teverina, Monteleone d’Orvieto, Valtopina, Scheggia e Pascelupo, Montefranco, Montegabbione, Costacciaro, Monte Santa Maria Tiberina, Penne in Tiberina, Cerreto di Spoleto, Sellano, Paciano, Preci, Lisciano Niccone, Monteleone di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Parrano, Scheggino, Vallo di Nera, Polino, Poggiodomo.