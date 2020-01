Si torna al voto in Umbria: elezioni per sostituire il seggio della presidente Tesei: decisa la data

Donatella Tesei è ufficialmente presidente della Giunta regionale, la prima di centrodestra della storia dell'Umbria. E per svolgere questa funzione ha dovuto lasciare l'incarico di senatrice (era anche presidente commissione difesa). Il suo posto però a Palazzo Madama resterà vacante per poco ancora. Il Ministero degli Interni ha deciso la data delle elezioni suppletive: si tornerà a votare in Umbria l'8 marzo prossimo, domenica, dalle 7 alle 23. Non voteranno tutti e 92 comuni dell'Umbria: soltanto 60 che poi sono quelli che comprendono il collegio Umbria 2 dove si vota con il maggioritario: ovvero si mette una croce sul candidato unico delle varie coalizioni che saranno presenti sulla scheda elettorale.

Ecco i comuni che andranno avoto della provincia di Perugia e Terni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Bevagna, Calvi dell'Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Giorgio, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Guardea, Lugnano in Teverina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d'Orvieto, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Porano, Preci, San Gemini, San Venanzo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Stroncone, Terni, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.