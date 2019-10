Umbria, elezioni regionali: la diretta dello spoglio in tempo reale, tutti i risultati

Umbria al voto - in anticipo - per eleggere il nuovo presidente della Regione e i nuovi consiglieri regionali. La diretta della giornata elettorale e dello spoglio, in tempo reale.

Ore 7 - Aperti i seggi delle elezioni regionali in Umbria. Si potrà votare fino alle 23 per eleggere il Presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024).

Ore 7.10 - Otto candidati presidente e 19 liste alle elezioni regionali in Umbria, il fac simile della scheda elettorale e come si vota

Ore 7.20 - Più di 700mila gli umbri chiamati alle urne per eleggere il Presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura. Ecco tutti i numeri di queste elezioni anticipate.

Ore 7.40 - Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Nel capoluogo di regione, Perugia, gli elettori sono 128.556 (61.456 uomini e 67.100 donne); a Terni sono 87.733 (41.695 uomini e 46.038 donne). Qui tutti i dati.

Ore 8 - Otto candidati presidente e diciannove liste: tutti i nomi in corsa per le elezioni regionali del 27 ottobre e le coalizioni in campo.

Ore 8.20 - Intervista a Donatella Tesei (centrodestra): "Ecco come voglio cambiare l'Umbria"

Ore 8.40 - Intervista a Vincenzo Bianconi (Pd-5Stelle): "Ecco come intendo governare l'Umbria"

Ore 9 - Le opzioni a disposizione per gli elettori umbri, la guida per non sbagliare: ecco come si vota, il video che spiega la legge elettorale

Ore 9.40 - Tutti i candidati delle 19 liste presenti sulla scheda elettorale per le regionali 2019

Ore 10 - In Umbria sono 1005 seggi e 703.595 elettori chiamati alle urne. Ecco i numeri delle province di Perugia e Terni