Umbria fatale per l'alleanza Pd-M5s? Zingaretti: "Rifletteremo sul voto", i 5Stelle: "Il patto civico non ha funzionato"

Una mazzata elettorale, piantata giù a tutta forza. La Lega a valanga, la Tesei che diventa presidente della Regione Umbria e il Patto civico che si ferma a Perugia? Forse. Le scosse saranno potenti e ad ampio raggio, fino a Bologna e Catanzaro. Perché a leggere la nota del Movimento 5Stelle c'è chi ha già in mano la pala per sotterrare l'alleanza, almeno alle prossime regionali in Emilia e Calabria: "Il patto civico per l’Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato".

Non basta? Ancora: "Il Movimento nella sua storia non aveva mai provato una strada simile. E questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti". La terza via. O, se volete, il fu terzo polo.

Una tentazione forte, fortissima, ti chiuderla qui adesso che le urne hanno dato un risultato amarissimo, in Umbria: "Dalla formazione del primo esecutivo ci è stato subito chiaro che stare al Governo con un’altra forza politica - che sia la Lega o che sia il Pd - sacrifica il consenso del Movimento 5 Stelle. Ma noi non siamo nati per inseguire il consenso, bensì per portare a casa i risultati, come il carcere per gli evasori di questa settimana e il taglio dei parlamentari della settimana precedente. Senza raggiungere il 51% imposto dalla legge elettorale, abbiamo avuto bisogno necessariamente di trovare altre forze politiche per governare. Continuiamo a lavorare umilmente, rispettando gli impegni e mettendoci al servizio". Tutto e il contrario di tutto. Terza via o alleanza? Si vedrà.

L'altro lato del patto è il Pd. E il segretario nazionale Nicola Zingaretti non si nasconde: "La sconfitta alla Regione Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri, che non si è riusciti a ribaltare".

Poi tenta ti ricucire lo strappo del patto: "Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all'alleanza. Ringrazio Vincenzo Bianconi per la sua generosità, per essersi messo a disposizione negli ultimi giorni utili e tutti gli elettori e i militanti che si sono battuti in una condizione difficile se non drammatica in quella Regione".

E ancora: "Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente, anche se in una situazione difficile, è stato giusto metterci la faccia e combattere. Organizzeremo l'opposizione in Consiglio Regionale e nella società per contrastare questa deriva". Umbria fatale? Tempo al tempo. Elezione regionale a elezione regionale.