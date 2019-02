Provincia di Perugia, domenica urne aperte per eleggere il nuovo consiglio: tutti i candidati

Dopo l'elezioni per il nuovo presidente dell'Ente provincia - il sindaco di Città di Castello eletto con il 52 per cento degli aventi diritto al voto - domenica prossima i consiglieri comunali, assessori e sindaci dei comuni della provincia di Perugia - dopo la riforma è stato abolito il voto ai cittadini - dovranno eleggere i propri rappresentanti per il consiglio provinciale di Perugia; sono dodici i posti a disposizione e si voterà al centro congressi di Umbria Fiere di Bastia.

Due le liste che si sfidano per ottenere la maggioranza del consiglio provinciale: Provincia Libera (civici più centrodestra) e e Provincia Democratica Civica Riformista (centrosinistra).

Ecco tutti i candidati per il consiglio provinciale: per Provincia Libera; Jacopo Barbarito (Giano dell’Umbria), Debora Bassetti (Scheggino), Ivano Bocchini (Assisi), Francesco Gagliardi (Gubbio), Fabrizio Gareggia (Cannara), Giovanni Andrea Lignani Marchesani (Città di Castello), Claudia Luciani (Perugia), Serena Massimi (Gualdo Cattaneo), Marcello Rigucci (Città di Castello), Chiara Scardazza (Bettona), Piero Sorcini (Perugia), Giada Tenca (Fratta Todina).

Per Provincia Democratica Civica Riformista con candidati: Roberto Bertini (Marsciano), Erika Borghesi (Perugia), Stefano Ceccarelli (Gubbio), Tiziana Chiodi (Deruta), Gino Emili (Cascia), Pier Paolo Gubbiotti (Massa Martana), Seriana Mariani (Foligno), Federico Masciolini (Assisi), Letizia Michelini (Monte Santa Maria Tiberina), Sadro Pasquali (Passignano sul Trasimeno), Marco Trippetti (Spoleto), Rosanna Zaroli (Spello).