Elezioni 2018, la sindaca di Montefalco Tesei accetta la candidatura con la Lega di Salvini

Il primo colpo in fatto di candidature verso il voto del 4 marzo è stato piazzato in Umbria dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini anche in Umbria ha lavorato in silenzio per portare sotto le proprie insegne un nome pesante, rappresentativo di un pezzo importante della regione e che andasse fuori dagli schemi della Lega. Il sindaco di Montefalco, Donatella tesei, avvocato, ha deciso di candidarsi al Senato con la Lega. Lei che in questi 8 anni da sindaco non ha mai voluto una tessera di partito preferendo il ruolo di indipendente di centrodestra. La conferma è stata data dalla stessa sindaca a Perugiatoday.it.

"Ho accettato il programma della Lega e l'invito a lottare per lo sviluppo dell'Umbria in tavoli diversi da quelli che fino ad oggi mi sono cimentata con passione proteggendo il made in Umbria, la sua vocazione turistica e cercando di dare un contributo di visibilità ma anche di internazionalizzazione delle nostre imprese. Ho apprezzato molto l'idea di un partito, come la Lega, di dare spazio non solo ai propri militanti ma anche a chi, come la sottoscritta, ha fatto esperienza di amministrazione diretta sul territorio, giorno dopo giorno, sempre dalla parte della eccellenze dell'Umbria troppo spesso dimenticate o sottovalutate. Accetto questa sfida anche perchè non c'è incompatibilità nel portare avanti, qualora fossi eletta, il mio ultimo mandato da primo cittadino di Montefalco".