La Regione pronta a finanziare 265 famiglie per abbattere le barriere in appartamenti e case private

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alle politiche abitative Enrico Melasecche, ha deliberato il fabbisogno economico per l’anno 2019-2020, riferito alle nuove domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. “Il fabbisogno per l’anno in corso ammonta a 1.130.061,98 euro relativo a 265 domande – ha illustrato l’assessore -, ed è calcolato sulla base delle richieste che ogni singolo Comune ha trasmesso alla Regione, tenendo conto delle domande prodotte dai cittadini nei precedenti dodici mesi fino alla data del 31/3/2020. Non ci sono scadenze sui tempi di presentazione delle domande da parte dei cittadini, i quali possono richiedere i contributi in qualsiasi momento presso la sede del Comune dove hanno la dimora. Il 31 marzo di ogni anno i Comuni inviano i propri fabbisogni economici alla Regione che inoltra al Ministero delle Infrastrutture la richiesta del finanziamento”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma la Regione attende ancora i soldi dal Ministero delle Infrastrutture per l’ultima parte del precedente finanziamento pari a 3,6 milioni di euro. "Appena verrà accreditata alla Regione, provvederemo a girarla ai Comuni a beneficio delle domande presentate dai cittadini prima dell’annualità 2019-2020”: ha concluso l'assessore.