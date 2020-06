Fase 2 | Richiesta ufficiale ai vertici di Poste Italiane: "Aprire tutti gli uffici con gli orari pre-emergenza"

La Fase 2, quella della riapertura dopo l'emergenza coronavirus, non starebbe contemplando un ritorno alla normalità, con vecchi orari e aperture, dei servizi fondamentali per il cittadino. E tutto questo sta creando disagi per alcuni territori e per alcune fasce d'era, come gli anziani. La nuova denuncia arriva direttamente dal consigliere regionale Michele Bettarelli (PD) che ha fatto sapere di avere inviato una Pec “ai vertici nazionali e regionali di Poste Italiane per chiedere che tutti gli uffici postali in Umbria, tornino ad osservare gli orari e i giorni di apertura pre-emergenza”.

Per Bettarelli dopo la temporanea riorganizzazione resasi necessaria nei mesi di marzo e aprile per l’emergenza Covid è necessario “ripristinare oggi il regolare accesso ai servizi postali, per imprese, attività, pensionati e per tutti i cittadini tornati alla routine quotidiana”. Il sasso lanciato nello stagno della politica, da parte del consigliere di opposizione, ha anche come obiettivo quello di mobilitare sindaci e Regione per fare pressione sui verici di Poste Italiane per una riapertura completa di tutte le sedi e con gli orari pre-pandemia.