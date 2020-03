E alla fine il decreto sul lavoro è stato firmato, ecco le schede dei settori operativi e di chi potrà lavorare

Ieri notte l'annuncio del Premier Conte su un ulteriore giro di vite in chiave anti-contagio con tanto di aziende, negozi e attività da chiudere temporaneamente mandando i dipendenti a riposo in casa. Dopo la diretta al Paese per la pubblicazione ufficiale è stato necessario aspettare le 20 - l'orario giusto per i telegiornali... - dopo polemiche, attese e rabbia di lavoratori, liberi professionisti, artigiani, sindacati e imprenditori che chiedevano di conoscere il proprio destino lavorativo a poche ore dall'inizio della nuova settimana.

Da Roma, dopo la firma e la pubblicazione, sono state confermate alcune chiusure ed è stata redatta la scheda ufficiale per quei settori e aziende che invece sono autorizzate a rimanere aperte, servizi essenziali compresi. Ecco chi potrà continuare ad operare da domani. L'ordinanza è valida fino al 3 aprile.

