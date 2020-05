Umbria come Lombardia rischio contagio, De Luca contrattacca: "Polverone della Regione utile a Salvini"

Non c'è nessun caso. Nessun complotto contro l'Umbria da parte di qualche manina invibile. Il report della task-force sanitaria del Ministro Speranza, per la Fase 2, che vede l'Umbria nella stessa fascia di rischio della Lombardia - connubio sparato su tutti media nazionali - è stato strumentalizzato dalla Regione per scopi politici. Questi sì da condannare. Ne è convinto il capogruppo Thomas De Luca, unico esponente dei 5 Stelle in consiglio regionale, che va al contro-attacco: "Non c’è nessun caso nazionale, solo l’ennesimo gioco irresponsabile per fomentare odio e confusione nei cittadini umbri. Questo è il centrodestra. Zero soluzioni. Tanti teatrini. Gli unici che dovrebbero chiedere scusa sono questi soggetti della giunta regionale per il modo disastroso in cui è stata gestita la zona rossa di Giove. Se oggi l'Umbria è valutata come regione a rischio al pari di Lombardia e Molise la colpa è senz'altro di chi governa questa regione e ne dovrà rispondere di fronte alle imprese, soprattutto del turismo e al tessuto economico che ne subirà i danni".

L'esponente penta-stellato spiega anche il tanto discusso indice utilizzato per redigere il grado di pericolosità del contagio nei vari territori: "L'indice Rt non lo ha inventato di certo il governo, e non per fare un dispetto all'Umbria e fino a quando ci premiava andava tutto bene e non si capisce dove erano rintantati tutti gli scienziati che oggi dall'alto della loro laurea in tuttologia bullizzano i massimi organi tecnico-scientifici della nazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per De Luca la Regione avrebbe dovuto semplicemente spiegare che la situazione è sotto controllo e che nelle prossime rivelazioni questo indice si ridurrà drasticamente perché dopo Giove non si sono verificati nuovi focolai. E dietro la protesta di centrodestra e regione ci sarebbe una grande regia nazionale. Inutile dire che il nome è quello del numero uno della Lega, Matteo Salvini. "Si è preferito alzare un polverone, ignorare le parole inserite nel report del Ministero per aprire l'ennesimo fronte utile alla propaganda che Salvini impone ai governatori di regione anche a costo di danneggiare ulteriormente il tessuto economico della regione". Parola di Thomas De Luca.