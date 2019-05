ELEZIONI EUROPEE Vola la Lega al 38%, gli umbri si fidano di Salvini: boom di preferenze per il Ministro

Gli umbri non solo hanno scelto la Lega come primo partito con il 38 per cento, ben 14 punti in più rispetto al Pd, ma hanno tributato un importante voto di fiducia nei confronti del segretario del movimento nonchè ministro degli Interni Matteo Salvini. Ha ottenuto qualcosa come 40.392 preferenze. Questo vuol dire tradotto in consenso che da solo il Capitano della Lega vale ben 10 per cento su quel 38 per cento incassato come voti di lista. Salvini è sceso soltanto una volta a Perugia durante questa campagna elettorale: il giorno dopo le dimissioni della Marini da Governatrice dopo gli scandali sui concorsi pilotati in sanità.



PREFERENZE LEGA IN UMBRIA

SALVINI MATTEO 40.392

PEPPUCCI FRANCESCA 11.392

PASTORELLI STEFANO 8.302

RINALDI ANTONIO MARIA 2.708

ROSSI MARIA VERONICA 2.495

CECCARDI SUSANNA 737

BALDASSARRE SIMONA RENATA 699

BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA 684

ADINOLFI MATTEO 392

PAVONCELLO ANGELO 220

REGIMENTI LUISA 208

BOLLETTINI LEO 125

ALBERTI JACOPO 107

LUCENTINI MAURO 103

VIZZOTTO ELENA 84