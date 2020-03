Coronavirus, l'assessore Coletto al consiglio regionale: "Al 10 marzo in Umbria i contagiati sono 37: nove casi in più"

L'assessore regionale alla sanità Luca Coletto ha anticipato alcuni dati del bollettino medico per l'Umbria sui contagi da coronavirus. Lo ha fatto in consiglio regionale che è in corso a Palazzo Cesaroni. Rispetto a ieri l'aumento dei contagiati è stato più consistente: “La situazione in Umbria è sotto controllo. 37 casi positivi, 10 ricoverati, 2 terapia intensiva, 769 in isolamento, 163 usciti, 256 tamponi eseguiti”.

Il bollettino ufficiale - "Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 9 marzo, 37 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19. Attualmente dei 37 soggetti positivi – 23 nella provincia di Perugia e 14 in quella di Terni - sono ricoverati in 10, di cui 2 in terapia intensiva nell'Ospedale di Perugia, 3 nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Terni e 5 nel reparto di malattie infettive di Perugia. Le persone in osservazione sono 769: di questi, 445 sono nella provincia di Perugia e 324 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 9 marzo, sono stati eseguiti 256 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 163 soggetti usciti dall’isolamento di cui 43 nella provincia di Perugia e 27 in quella di Terni".