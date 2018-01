Consiglio regionale, fumata bianca per l'Ufficio di Presidenza: vincono i "bocciani" del Pd e la Lega Umbria

Fumata bianca per le nomine dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria (l'ex Consiglio regionale) dopo la prima giornata di votazioni andata a vuoto per via del mancato accordo dei partiti politici rappresentati in aula. Per il resto della legislatura non cambia praticamente niente: confermata la Presidente Donatella Porzi, il vice-presidente Marco Vinicio Guasticchi e il vice-presidente Valerio Mancini. L'area Bocci del Pd quindi si prende tutti e due i posti a disposizione per la maggioranza (una conferma), mentre la Lega vince la battaglia degli oppositori tra civici, centrodestra e movimento 5 stelle. C'è da dire che per la Presidente Porzi è arrivata una buona riconferma: 12 voti a favore e nove astenuti nessun contrario. Due voti in meno per il vice-Guasticchi sempre di maggioranza.

I 18 PRESIDENTI DAL 1970. Questi i presidenti del Consiglio regionale dell’Umbria che si sono succeduti dall’istituzione della Regione ad oggi: Fabio Fiorelli, Psi (1970-‘77); Settimio Gambuli, Pci (1977-’78); Massimo Arcamone, Pri (1978-‘79); Roberto Abbondanza, Sinistra Indipendente (1979-‘80); Enzo Paolo Tiberi, Pri (1980-85); Giampaolo Bartolini, Pci (1985); Velio Lorenzini, Psi (1985-‘90); Sanio Panfili, Pci (1990-‘91); Claudio Spinelli, Pri (1991-‘92); Mariano Borgognoni, Pds (1992-‘93); Giampaolo Bartolini, Prc (1993); Luciano Neri, Verdi-La Rete (1993-‘95); Gianpiero Bocci, Ppi (1995-‘97); Carlo Liviantoni, Ppi (1997-2000) Giorgio Bonaduce, Pdci-Prc (2000); Carlo Liviantoni, (2000-2004); Mauro Tippolotti, Prc/Se-La Sinistra per l’Umbria (2004-2005 e 2005-2009); Fabrizio Bracco, Pd (2009-2010); Eros Brega, Pd (2010-2015); Donatella Porzi, Pd (dal 2015).

LA CURIOSITA' - La permanenza ininterrotta più lunga alla presidenza di Palazzo Cesaroni è stata quella di Fabio Fiorelli, sette anni, i primi della Regione. Seguono per durata le presidenze Liviantoni, sette anni in due legislature (con la breve interruzione della presidenza Bonaduce); Tiberi, cinque anni nella Terza legislatura; Eros Brega, cinque anni nella IX legislatura; Velio Lorenzini, che diresse l’Assemblea dal 1985 al ‘90 (escluso un mese all’inizio, con Bartolini); Tippolotti, cinque anni in due legislature. Più complessi gli anni dal 1990 al ‘95 quando si avvicendarono cinque presidenti: Panfili, Spinelli, Borgognoni, Bartolini e Neri.

Il ringraziamento della Presidente Porzi ai consiglieri: "Un grazie ai consiglieri regionali che hanno rinnovato la loro fiducia nei miei confronti, confermandomi alla presidenza dell’Assemblea legislativa. In questo secondo mandato continuerò a lavorare per fare di Palazzo Cesaroni la “Casa degli umbri”, un riferimento trasparente e efficiente, dove poter discutere e dove governare i processi".

LE SCHEDE DEI NEO ELETTI

MARCO VINICIO GUASTICCHI (PD). Nato a Umbertide (PG) il 2 dicembre 1962. È laureato in Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Relazioni Internazionali. Giornalista pubblicista è quadro direttivo di un istituto di credito internazionale e dirigente nazionale del sindacato Fabi. Dal 2009 al 2014 è stato Presidente della Provincia di Perugia e Presidente dell’Upi (Unione Province Italiane) dell’Umbria. Dal 15 dicembre 2013 è membro della direzione nazionale del Partito Democratico. Da luglio 2015 è vicepresidente dell'Assemblea legislativa.

VALERIO MANCINI (LN). Nato a Monte Santa Maria Tiberina (PG) il 14 aprile 1965, diploma di ragioniere, opera nel settore del terziario commerciale. È capogruppo della Lega Nord nel Consiglio comunale di Città di Castello dal 2012 e, dal 2014, coordinatore della Lega Nord nella provincia di Perugia. Da luglio 2015 è vicepresidente dell'Assemblea legislativa.

DONATELLA PORZI (PD). Nata a Perugia il 27 marzo 1966, madre di due figli, ha svolto studi classici e si è diplomata all’Isef di Perugia. Nel 2004 eletta consigliere al Comune di Cannara, nominata assessore all’istruzione, alle politiche giovanili e sociali. Dal 1 luglio 2009 al 12 ottobre 2014 assessore provinciale alle politiche culturali, sociali, giovanili, alle politiche europee, alla legalità e alle pari opportunità. Da Luglio 2015 è presidente dell'Assemblea legislativa.