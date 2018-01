SPECIALE Elezioni 4 marzo 2018, tutti i candidati umbri ai collegi uninominali Camera

Ecco primi nomi - mancano i 5 Stelle e alte liste minori - per i tre collegi uninominali alla Camera. Come si vota: per non sbagliare metti in una X sul nome del candidato all'uninominale e poi unà x su di uno dei simbolo che sostengono la candidatura nominale che si trovano nella stessa lista con tanto di listino bloccato formato da 4 nomi. Non si può effettuare il cosidetto voto disgiunto.

PERUGIA 1

Centrosinistra

(Pd, lista Insieme, Lista Lorenzin e Più Europa)

GIACOMO LEONELLI

Centrodestra

(Fdi- Forza Italia, Lega e Noi per l'Italia)

EMANUELE PRISCO

DESTRA

CASAPOUND

ANTONIO RIBECCO

ANTI-CASTA

Movimento 5 Stelle

PAOLO GIANNETAKIS

S inistra P otere al Popolo

Isabella Marchino

CENTRO

Popolo dell Famiglie

CLAUDIO IACONO

(AGGIORNAMENTO NEL CORSO DELLA GIORNATA: CI SONO ALTRI CANDIDATI DI LISTE MINORI DA AGGIUNGERE)

FOLIGNO COLLEGIO UNINOMINALE

Camera 2

Centrosinistra

(Pd, lista Insieme, Lista Lorenzin e Più Europa)

GIANPIERO BOCCI

Centrodestra

(Fdi- Forza Italia, Lega e Noi per l'Italia)

AUGUSTO MARCHETTI

DESTRA

CASAPOUND

SAVERIO ANDREANI

ANTI-CASTA

Movimento 5 Stette

Gino Di Manici Proietti

Sinistra

Potere al Popolo

LUCA CECCARELLI

Sinistra

Liberi e Uguali

ANDREA MAZZONI

CENTRO

Popolo dell Famiglie

PAOLO CALDARELLI

(AGGIORNAMENTO NEL CORSO DELLA GIORNATA: CI SONO ALTRI CANDIDATI DI LISTE MINORI DA AGGIUNGERE)

TERNI

Camera 3 - Collegio Uninominale

Centrosinistra

(Pd, lista Insieme, Lista Lorenzin e Più Europa)

CESARE DAMIANO

Centrodestra

(Fdi- Forza Italia, Lega e Noi per l'Italia)

RAFFAELE NEVI

DESTRA

CASAPOUND

PAOLA CAPIGROSSI

ANTI-CASTA

Movimento 5 Stette

Lucio Riccetti

Sinistra

Potere al Popolo

EMILIANO CAMUZZI

Sinistra

Liberi e Uguali

RAFFAELE CHIARANTI

CENTRO

Popolo dell Famiglie

DIEGO ESPOSITO.