Elezioni 2018, affluenza alle 19 in Umbria: Perugia batte di poco Terni

L'aflluenza delle ore 19 in Umbria si attesta al 64, 86 per cento. Un dato di gran lunga superiore a quello registrano a mezzogiorno, quando l'affluenza è stata del 20.55 per cento. Alle 19, a Perugia, si è registrata un'affluenza del 65,23 per cento mentre a Terni del 63,80 per cento. L'affluenza più alta è stata registrata in Emilia Romagna, con un dato che supera il 66 per cento (66,22); la più bassa invece in Sicilia con una affluenza del 46.98 per cento, a seguire la Calabria, con un 49.48 e la Campania con un 52,41 per cento. L'Umbria è tra le regioni con la maggiore affluenza al voto.

Alle 19, nella provincia di Perugia, hanno votato 323.822 elettori, pari al 65,23 per cento degli aventi diritto. La Prefettura rende noto che non sono state segnalate situazioni di particolari rilievo.

I DATI DI AFFLUENZA IN PROVINCIA DI PERUGIA, COMUNE PER COMUNE: CLICCA QUI