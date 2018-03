Elezioni 2018, affluenza alle 12 in Umbria sopra la media nazionale: file ai seggi, perugini battono i ternani

L'affluenza delle ore 12 in Umbria è dei 20,55 per cento. Una percentuale di poco superiore alla media nazionale che si attesta intorno al 19,55 per cento. Rispetto al 2013 il rilevamente alle 12 del 4 marzo 2018 è decisamente più alto: più 4 per cento. Ma va ricordato che nella passata tornata elettorale si poteva votare anche nella giornata di lunedì. L'afflenza più alta è stata registrata in Emilia Romagna 22,71 per cento, la più bassa invece in Calabria 15.11 per cento. In Umbria è la provincia di Perugia che al momento si è recata di più alle urne (20,83 per cento oltre 104mila voti) contro il 19,78 della provincia di Terni.