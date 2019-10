Elezioni regionali, affluenza alle 12: tutti i dati, comune per comune, confronto con il 2015

Tutti i dati, comune per comune, del primo rilevamento di affluenza per le Regionali 2019. Boom di votanti rispetto al 2015: più 4 per cento. Gli umbri vogliono dire la loro. Ma fino allo spoglio, a partire dalle 23, in diretta su Perugiatoday.it e Ternitoday.it, è impossibile capire se: è una corsa al cambiamento oppure la grande rimonta. L'aspetto positivo è che i cittadini hanno voglia e fame di dire la loro.

Provincia di Perugia 19,68% 15,65%

(2019) (2015)

ASSISI 17,96 14,47

BASTIA UMBRA 20,66 17,56

BETTONA 17,68 16,40

BEVAGNA 17,52 14,03

CAMPELLO CLITUNNO 18,83 13,15

CANNARA 18,91 15,14

CASCIA 19,87 12,93

CASTEL RITALDI 22,16 13,77

CASTIGLIONE DEL LAGO 18,91 14,43

CERRETO DI SPOLETO 16,26 14,67

CITERNA 18,42 14,76

CITTA' DELLA PIEVE 18,06 13,18

CITTA' DI CASTELLO 18,11 14,80

COLLAZZONE 20,14 15,60

CORCIANO 19,95 15,83

COSTACCIARO 18,37 11,29

DERUTA 18,88 15,07

FOLIGNO 21,17 16,60

FOSSATO DI VICO 17,43 14,54

FRATTA TODINA 18,34 16,06

GIANO DELL'UMBRIA 16,07 14,86

GUALDO CATTANEO 16,77 15,39

GUALDO TADINO 19,78 15,47

GUBBIO 16,86 12,47

LISCIANO NICCONE 15,15 15,27

MAGIONE 19,31 14,14

MARSCIANO 20,32 17,32

MASSA MARTANA 18,22 16,40

M.CASTELLO DI VIBIO 19,50 14,80

M. SANTA MARIA TIBERINA 15,97 13,39

MONTEFALCO 16,85 16,75

MONTELEONE DI SPOLETO 18,67 14,15

MONTONE 19,18 18,72

NOCERA UMBRA 18,51 16,12

NORCIA 21,87 16,09

PACIANO 19,95 13,27

PANICALE 17,99 14,23

P. SUL TRASIMENO 22,04 14,32

PERUGIA 22,04 17,80

PIEGARO 19,45 14,86

PIETRALUNGA 16,25 14,34

POGGIODOMO 23,60 10,53

PRECI 23,13 12,48

SAN GIUSTINO 19,86 15,10

SANT'ANATOLIA DI NARCO 20,29 17,08

SCHEGGIA E PASCELUPO 19,12 10,32

SCHEGGINO 21,84 15,06

SELLANO 12,60 10,28

SIGILLO 19,30 12,39

SPELLO 17,42 15,44

SPOLETO 17,44 12,10

TODI 17,22 14,15

TORGIANO 19,40 15,00

TREVI 18,46 14,26

TUORO SUL TRASIMENO 19,12 14,05

UMBERTIDE 19,22 16,95

VALFABBRICA 22,54 25,67

VALLO DI NERA 20,00 16,15

VALTOPINA 18,03 15,10