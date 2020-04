Scuole sicure. Pavanelli (M5S): “Edilizia scolastica, per l’Umbria altri 7 milioni”

In arrivo ulteriori risorse per l’edilizia scolastica. Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione dell’Umbria altri 7 milioni di euro nell’ambito della Programmazione unica nazionale 2018-2020 che consentiranno alle regioni di effettuare interventi di messa in sicurezza nelle scuole dei loro territori. Si tratta di risorse attese che si aggiungono ai 510 milioni già assegnati agli enti locali lo scorso 10 marzo. "Il governo - ha annunciato Emma Pavanelli, portavoca in senato del Movimento 5 Stelle - è al lavoro sul fronte dell’edilizia scolastica e della messa in sicurezza, per strutture che possano accogliere al meglio i nostri studenti. La Regione avranno tempo fino al prossimo 29 maggio per inviare al Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare". Domani, intanto, si riunirà al Ministero dell’Istruzione la Cabina di regia sull’edilizia scolastica, per fare il punto su fondi e interventi.



