Tragedia di Genova, fa discutere il post di Anna Ascani (Pd): "Mi fate schifo!". Tanti i commenti: "Complimenti abbandono il suo profilo"

Anna Ascani da Città di Castello: trentenne di successo del Pd con tanto di rielezione (blindata) alla Camera, vanta anche un'intervista su Vanity Fair oltre che una poltrona fissa a La 7, donna affascinante ma personaggio politico intelligente. scomodo e di parte. Anna Ascani da Città di Castello è, in questo periodo difficile per i democratici, il marcatore a uomo del Partito Democratico che sbuffa, corre e picchia duro su Movimento 5 Stelle e la Lega. Anna Ascani da Città di Castello è ormai un politico che entra nelle case (la Tv) e nei telefonini dato che è super-attiva anche sui social (Facebook) facendo dirette, descrivendo i lavori di aula e smontare, a modo suo e con le sue convinzioni, gli avversari.

Anna da Città di Castello a 24 ore dalla tragedia di Genova ha mandato online un post sulla pagina di Facebook che, forse, è stato il più "forte" da quando è stata eletta alla Camera: "A quelli che ieri non hanno perso occasione per ciarlare di vincoli europei, di colpe dei precedenti governi e di altre idiozie rispondo oggi. Perché ieri non aveva senso farlo. Oggi, in due parole, vi dico quel che penso: FATE SCHIFO". Boom! Partiamo dalla nota positiva per la deputata umbra: ha ottenuto in 5 ore ben 774 mi piace e una ventina di cuoricini. La nota negativa: su 230 commenti - in continua crescita - molti sono duri, durissimi in linea con il post salva-governo-passato dell'Ascani. Non mancano quelli a favore ma sono in minoranza.

Alcuni esempi. Si passa dal perugino classico: "Anna Ascani lassa gì". Al gettonato: "PazZesco. Denunciato tutto.nel 2016 a del.rio non avete fatto nulla ma.anzi puntate il dito contro gli altri Piddini una razza fortunatamente in estinzione". Agli educati: "Modalità IGNORANZA POPOLANA attivata. Complimenti.Abbandono il suo profilo Deputato Ascani". "Scusi ma le restituisco il complimento: fa schifo lei, e taccia una buona volta!". Ironia: "Brava👏👏👏 pensa che sei una parlamentare della Repubblica analisi molto approfondita". "Cioè ha aspettato 24 ore per partorire un insulto 😱 E che senso ha oggi? E poi dicono che il web è violento... e magari con la scusa promuovono leggi bavaglio! L’esempio viene sempre dall’alto, politico, insegnante, genitori, ecc. La verità, purtroppo, è che se questi sono i nostri politici, per qualche verso è ciò che ci meritiamo". Insomma alla deputata umbra Anna Ascani non si può certo dire che disdegna la lotta e il ruolo pesante di opposizione. Odiata dai fan del Governo e dal centrodestra, ma come dimostrano gli oltre 800 mi piace sempre più leader del popolo dei Democratici, al di là delle correnti.