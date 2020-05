Torgiano - Ferroni (La Sinistra): "Che fine farà il distretto sanitario del nostro Comune?"

Riceviamo e Pubblichiamo la nota di Andrea Ferroni, consigliere comunale di Torgiano. Buona lettura

di Andrea Ferroni Consigliere Comunale di Torgiano "La Sinistra"

Appena terminato il consiglio comunale di Torgiano. All'ordine del giorno la discussione sulla nostra interrogazione inerente lo stato in cui verte il Centro di Salute di Torgiano, con la quale si evidenzia non solo la riduzione dell'orario di apertura al pubblico, ma anche la totale soppressione di alcuni importanti servizi avvenuta da qualche anno a questa parte.

A tal proposito, Il Sindaco prima rivendica che anche per loro sarebbe una priorità il potenziamento del Centro, ma nessuna risposta arriva quando viene chiesto nello specifico cosa si stia facendo affinché questo bellissimo annuncio elettorale diventi un atto concreto. A questo aggiunge che il mancato potenziamento è causato dall'impossibilità di dotarsi di strumentazioni specifiche. Invece, siamo consapevoli che il problema primario è la carenza di personale, perciò, in sede di Consiglio mi sono quindi permesso di avanzare una proposta concreta: è ora che il Sindaco intervenga direttamente per potenziare il personale e tutto il distretto sanitario per migliorare i servizi offerti ai nostri concittadini perchè non si può essere semplici osservatori e, se non si è in grado di risolvere la situazione, è meglio fare un passo indietro.

Perciò riteniamo la risposta da parte del Sindaco completamente insufficiente. Questo non è il tempo degli slogan o delle promesse, questo è il momento di avere coraggio e di agire concretamente per migliorare le condizioni materiali di tutti e tutte, è ora di organizzarci per superare la grave crisi sanitaria sociale ed economica che stiamo vivendo.