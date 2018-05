Torgiano ha un bilancio solido, resiste ai tagli e alla crisi: "Ora puntiamo sulla sicurezza cittadina"

Il comune d Torgiano ancora una volta si dimostra solido, con una buona amministrazione e zero debiti. E in più il sindaco Marcello Nasini ha deciso di investire maggiormente in sicurezza con nuove telecamere dopo l'approvazione del bilancio.

“Una disciplina rigorosa - commenta il sindaco Nasini - è stata introdotta nella gestione e conservazione dei residui attivi accumulati, attraverso un'attenta valutazione della esigibilità dei crediti iscritti a bilancio, con particolare attenzione a quelli di tre anni di anzianità, ai crediti divenuti inesigibili e a quelli di dubbia esigibilità".

Il risultato di amministrazione allo scorso 31 dicembre ammonta a 780.673,12, migliorativo rispetto sia al 2016 che ammontava a 446.459,88, sia al 2015 che ammontava a 219.268,36. Viene rispettato l'equilibrio di bilancio sia della parte corrente per 463.791,60, sia quello della parte capitale di € 168.883,87. Le spese per interessi passivi sui prestiti in ammortamento nell'anno 2017 ammontano a 191.682,21.

L'ente dunque ha rispettato il limite di indebitamento (10%), ottenendo come percentuale di incidenza degli interessi passivi del 4%. Il totale delle entrate correnti è di euro 4.815.956,19, inferiore del 4,20% rispetto alla previsione definitiva del bilancio 2017: “Questa riduzione – spiega il sindaco - è dipesa principalmente alla riduzione degli avvisi Tari dovuta ai movimenti anagrafici e all'aumento delle esenzioni. Oltre che alla riduzione dei trasferimenti correnti, legati alla diminuzione dei contributi regionali. Il totale delle uscite correntiè di 4.072625,36 euro, inferiori del 16,30% rispetto alla previsione definitiva del bilancio 2017”.

E' stato approvato anche il regolamento sulla videosorveglianza: “è un provvedimento – commenta Nasini - che rafforza il sistema della sicurezza in città. Molte le telecamere già installate in diversi punti del territorio e con il regolamento si rende questa rete più efficiente ed efficace, tutelando maggiormente il cittadino. L’obiettivo è rendere le nostre città più sicure”.