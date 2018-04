Terremoto, via alle domande per il risarcimento del danno indiretto. Leonelli (Pd): "8,7 milioni a disposizione"

“Da oggi, lunedì 16 aprile, e fino al prossimo 31 maggio le imprese e le partite Iva anche delle aree ‘fuori cratere’ e che a seguito del cosiddetto danno indiretto causato dal terremoto del 2016 abbiano subito una contrazione del loro fatturato di almeno il 30 per cento potranno inoltrare la propria domanda di risarcimento. Disponibili 8milioni e 740mila euro solo per quanto riguarda l’Umbria”. Così il consigliere regionale Giacomo Leonelli (PD) che aggiunge: “Con la giornata di oggi, si chiude quindi il cerchio di un lavoro impegnativo e serrato, ma che finalmente vede la luce”.

“Nel maggio 2017, - ricorda Leonelli - l’Assemblea legislativa ha approvato la mia mozione che impegnava l’Esecutivo a farsi portatore nei confronti del Governo nazionale dell'esigenza di risarcire il danno che tutta la regione, e non solo l'area colpita dal sisma, aveva subito anche a causa della comunicazione che portò a un drastico calo delle presenze turistiche in Umbria. Io e gli altri colleghi del Partito Democratico a livello locale e nazionale – aggiunge - abbiamo seguito passo passo l’iter per arrivare a questa prima volta in cui è stata finalmente riconosciuta la risarcibilità alle imprese anche ‘fuori cratere’”.

“La giornata di oggi, – conclude Leonelli – segna quindi un successo per la nostra azione politica, pur nella consapevolezza che si tratta di un primo provvedimento che serve a tamponare solo alcune delle ferite lasciate dal sisma. Occorre ora accelerare sulla strada della ricostruzione e della ricomposizione di quel tessuto economico e sociale ancora sofferente dopo quegli avvenimenti”.