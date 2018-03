Attacco alla Giunta - Arrivano i bollettini della Tari, il Pd: "Romizi 'pinocchio', avevi promesso tasse più basse"

In questi giorni stanno arrivando nelle case dei perugini e nelle sedi delle imprese gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti. Bollette più leggere o più pesanti? Secondo il gruppo di minoranza del Pd a Palazzo dei Priori sarà una mazzata, per via degli aumenti, a danno dei cittadini. E qui scatta l'attacco al sindaco Romizi: "gli importi non sono diminuiti, ma anzi sono addirittura notevolmente aumentati rispetto agli anni passati, al di là di quello che dicono. Il tutto non solo contraddicendo il programma di governo che hanno depositato ed approvato in Consiglio Comunale, ma anche andando contro la logica e il buonsenso".

La minoranza però non tiene conto del sequestro delle discariche che hanno portato dei costi aggiuntivi dato che si è dovuto scaricare fuori regione e il potenziamento del porta a porta. "La Giunta di centro-destra punta soltanto a fare cassa a prescindere dal servizio offerto: invece di colpire chi elude o evade la TARI si è preferito far ricadere i rincari sui “soliti noti”, i cittadini e le imprese che hanno sempre pagato puntualmente" hanno concluso i vertici del gruppo "Come opposizione abbiamo espresso il nostro voto contrario, nonostante le mistificazioni da parte di alcune forze politiche, alla preconsiliare con cui sono stati approvati questi ingiustificati aumenti e la nostra posizione è frutto di una politica che, al contrario di quella espressa da questa amministrazione, punta a mantenere inalterati i tributi a fronte di servizi di qualità e all’altezza di una città come Perugia"