Taglio dei parlamentari, l'Umbria diventa un caso: 3 deputati e quattro senatori in meno

Il taglio dei parlamentari ha ottenuto il via libera definitivo alla Camera: approvato a Montecitorio con 553 voti a favore, 14 contrari e due astenuti. E visto che si tratta di un disegno di legge costituzionale, serviva la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. In numeri: 316 voti. La riforma riduce i deputati a 400 dai 630 attuali ed i senatori a 200 dagli attuali 315. Semaforo verde acceso dalle forze d'opposizione e dall'attuale maggioranza Pd-M5s. Pochi i distinguo e i no.

E l'Umbria? Tre deputati e quattro senatori in meno. Alla Camera si passa da 9 a 6 e al Senato da 7 a 3. Totale: da 16 a 9, a partire dalla prossima legislatura.

I dati di Openpolis, ecco quanto lavorano i parlamentari umbri

Intanto Openparlamento per Openpolis ha pubblicato gli indici delle presenze e delle assenze dei parlamentari. In testa alla 'calssifica' si legge una importante nota di metodo: "Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il parlamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente ma non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione. Purtroppo attualmente i sistemi di documentazione dei resoconti di Camera e Senato non consentono di distinguere un caso dall'altro. I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto del parlamentare. Non si può distinguere, pertanto, l'assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per ragioni di salute".

Ecco quanto sono stati presenti i nove deputati umbri

Riccardo Augusto Marchetti (Lega) – presenze 94% (4122 su 4385), assenze 6% (263 su 4385), Missioni 0% (0 su 4385)

Virginio Caparvi (Lega) – presenze 93% (4079 su 4386), Assenze 7.00% (307 su 4386), 0.00%, missioni (0 su 4386)

Anna Ascani (PD) – presenze 83.88% (3679 su 4386), assenze 14.04% (616 su 4386), missioni 2.07% (91 su 4386)

Raffaele Nevi (FI) – presenze 79.13% (3470 su 4385), assenze 20.87% (915 su 4385), missioni 0.00% (0 su 4385)

Emanuele Prisco (FdI) – presenze 76.83% (3369 su 4385), assenze 23.17% (1016 su 4385), missioni 0.00% (0 su 4385)

Walter Verini (PD) – presenze 73.18% (3209 su 4385), assenze 26.82% (1176 su 4385), missioni 0.00% (0 su 4385)

Catia Polidori (FI) – presenze 53.00% (2324 su 4385), assenze 47.00% (2061 su 4385), missioni 0.00% (0 su 4385)

Tiziana Ciprini (M5S) – presenze 52.49% (2302 su 4386), assenze 9.12% (400 su 4386), missioni 38.39% (1684 su 4386)

Filippo Gallinella (M5S) – presenze 30.83% (1352 su 4385), assenze 4.52% (198 su 4385), missioni 64.65% (2835 su 4385)

Ecco quanto sono stati presenti i senatori umbri

Fiammetta Modena (FI) – presenze 99.73% (5166 su 5180), assenze 0.25% (13 su 5180), missioni 0.02% (1 su 5180)

Stefano Lucidi (M5S) – presenze 97.05% (5027 su 5180), assenze 1.24% (64 su 5180), missioni 1.72% (89 su 5180)

Donatella Tesei (Lega) – presenze 93.86% (4862 su 5180), assenze 1.02% (53 su 5180), missioni 5.12% (265 su 5180)

Nadia Ginetti (IV-PSI) – presenze 93.19% (4827 su 5180), assenze 4.05% (210 su 5180), missioni 2.76% (143 su 5180)

Francesco Zaffini (FdI) – presenze 90.95% (4711 su 5180), assenze 6.64% (344 su 5180), missioni 2.41% (125 su 5180)

Leonardo Grimani (IV-PSI) – presenze 89.21% (4621 su 5180), assenze 10.54% (546 su 5180), missioni 0.25% (13 su 5180)

Luca Briziarelli (Lega) – presenze 78.46% (4064 su 5180), assenze 0.00% (0 su 5180), missioni 21.54% (1116 su 5180)

Emma Pavanelli (M5S) (in carica dal 31 luglio 2019) – presenze 98.21% (275 su 280), assenze 1.79% (5 su 280), missioni 0.00% (0 su 280)