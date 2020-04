Coronavirus, dalla Regione 4 mesi di affitto pagati per gli universitari in difficoltà

Un sostegno su affiti e borse di studio: lo avevano chiesto le associazioni degli studenti universitari, con lettere rivolte direttamente alla Presidente Tesei. Il coronavirus ha messo a dura prova (economica) anche loro e le rispettive famiglie. La Giunta, senza proclami, ha deciso di andare incontro alle esigenze degli studenti trovando delle risorse importanti che sono state prontemente inserite nel Piano di rilancio dell'Umbria per la fase 2.

L'assessore Agabiti ha ribadito che sono stati stanziati 500mila per il sostegno agli affitti e altri 200mila euro in più per le borse di studio. Tutti i fondi passeranno tramite l'Adisu. "Sosteniamo il pagamento degli affitti per gli studenti fuori-sede con un sostegno per quattro mensilià, fino ad un massimo di 250 euro mensili, per mille euro complessivi". I paramentri per accedere al fondo: iscrizione regolare agli atenei umbri, regolare contratto registrato, dichiarazione di aver perso almeno il 30 per cento del proprio reddito (studenti lavoratori) o della famiglia di appartenenza rispetto all'anno precedente. E infine Isee sotto i 35mila euro.