Strade bombardate, la Lega all'attacco della Marini: "Ha abbandonato gli umbri"

“Degli oltre 600 milioni di euro, in sei anni, derivanti dai pagamenti della tassa di possesso delle auto (ex tassa di circolazione), la Regione Umbra ne ha destinati solo 33 alla manutenzione delle strade”. Lo sottolinea, facendo riferimento alla discussione del question time avvenuta nell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa, il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega).

“Ritengo importante – aggiunge Mancini - sapere come vengono utilizzati i circa 117 milioni di euro annui provenienti dalla tassa di circolazione, cioè direttamente dalle tasche dei cittadini. Per la Lega almeno una parte di questo introito dovrebbe essere impiegata per migliorare la situazione delle nostre strade. Ci auguriamo, dunque, un piano di manutenzione incisivo a partire dal 2018, per un doveroso rispetto ai cittadini. Siamo consapevoli che i nostri rimarranno solo auspici perché è sotto gli occhi di tutti come la Giunta Marini abbia da tempo tirato i remi in barca e stia aspettando solo il 2020 per il cambio di guardia. Dopo le recenti sconfitte, sia al referendum costituzionale, sia alle ultimi politiche, la consapevolezza di essere arrivata alla fine del monopolio politico è diventata realtà. Il Pd – continua il consigliere regionale - sta letteralmente abbandonando l’Umbria e i suoi cittadini con evidenti ricadute sul sistema infrastrutturale, occupazionale e sanitario”.

Valerio Mancini prosegue rimarcando “l’evidente stato di degrado in cui vertono la maggior parte delle strade umbre, che può essere paragonato solo alla fine di un evento bellico, con i cittadini costretti, nella migliore delle ipotesi, a pericolosi slalom. È dunque necessario intervenire per riparare i danni non solo del maltempo ma anche della nefasta riforma Del Rio, contro la quale serve un impegno politico forte e una strategia che mi auguro la Regione Umbria vorrà intraprendere. Nel frattempo che il Pd faccia pace con se stesso, la Lega prosegue nell’elaborazione dell’esposto sulla manutenzione stradale grazie anche agli elementi importanti che continuamente ci inviano i cittadini”