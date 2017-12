Pensioni e liste d'attesa, questa è la realtà! Mammografia tra due anni, buste arancioni: "Andrò in pensione dopo i 70 anni"

Per curarsi e per andare in pensione, per il nostro meraviglioso Stato, c'è sempre tempo, anzi moltissimo tempo ci vuole...prima che si possano raggiungere entrambi gli obiettivi che almeno sulla carta sono ancora dei nostri diritti. Anche se in campagna elettorale troverete amministratori e politici che vi diranno che è una vergogna, che le pensioni vanno riformate, che saranno aumentate, che non è giusto andarci tra mille anni... alla fine la realtà salterà fuori un bel giorno dalla buca della posta tramite una busta arancione.

Stesse promesse, stesse chiacchiere per le liste d'attesa in sanità - già effettuate mille conferenze stampa per snellirne, altri mille convegni su come fare... ma non si farà -. Anche in questo caso la verità salterà fuori da sola da un foglio di prenotazione per una importante prestazione sanitaria, spesso salva-vita. Visto che da oggi è iniziata la campagna elettorale ricordatevi di queste testimonianze che Perugiatoday.it ha raccolto in questi giorni.

QUANDO ANDRO' IN PENSIONE? La Busta Arancione.

Stefania - commerciante - "Mi è arrivata la "busta arancione" dell'INPS, mi si comunica che potrò andare in pensione nel 2040, alla tenera eta' di 74 anni e con una mensilità di 866 € lordi".

Antonella - operatrice sociale - "È arrivata la busta arancione .....mi dicono che potrò andare in pensione nel 2030". A 71 anni e qualche mese.

Francesco - comunicatore sociale - "La busta arancione... è arrivata che emozione! Andrò in pensione a 900 euro lorde all'età di 72 anni... lunga vita a me!

Luca - artigiano - "Oggi 29 dicembre ho conosciuta la busta arancione. Sono fortunato devo solo arrivare a 69 anni e 5 mesi. Poi sarò ricco: 1051 euro lordi al mese. Vado a festeggiare"

QUANDO FARO' LA MAMMOGRAFIA? La prenotazione.

La signora X (per tutela la sua privacy) ha un nodulo sospetto al seno ed ha quindi, tramite il medico, fatto richiesta per una mammografia. L'Ospedale di Foligno ha previsto servizio mammografico presso radiologia alle ore 9 del 22 novembre... 2019. Insomma tra quasi due anni. Ovviamente a pagamento nel giro di pochi giorni.