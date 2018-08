Stop plastica non riciclabile per feste, sagre e giostre: la proposta di legge presentata dai 5Stelle

“Divieto di utilizzo di plastica monouso non biodegradabile o riciclabile in feste, mense e sagre”. È questo il contenuto della proposta di legge depositata oggi dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Carbonari e Andrea Liberati, che prevede “anche incentivi economici per l’utilizzo di materiali ecologici”. Per Liberati e Carbonari si tratta di “un altro passo concreto per passare dalle parole ai fatti”.

“Per dare reale seguito agli obiettivi europei e nazionali di riduzione della plastica - spiegano i due consiglieri pentastellati - abbiamo depositato una proposta di legge che riprende i contenuti proposti dal M5S in altre regioni, adattandoli alla realtà umbra e alla normativa sulle sagre e feste paesane (legge regionale ‘2/2015’). La logica della nostra proposta è semplice: ridurre drasticamente i rifiuti in plastica senza inutili disagi, eccessivi costi o rischi di natura igienica-sanitaria per le sagre, feste e mense pubbliche. Infatti, fermo restando l’obiettivo primario della riduzione della quantità di rifiuti prodotti, saranno comunque consentiti contenitori monouso purché riciclabili e biodegradabili”.

Nella proposta del Movimento 5 Stelle è previsto anche un incentivo economico o uno sconto sulle tasse per i produttori e gli utenti: "Un piccolo-grande passo per fare dell’Umbria un esempio virtuoso in Italia e nel Mondo”.