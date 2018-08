Prima votano e poi fanno il pianto del coccodrillo: tutti i senatori umbri (Renzi compreso) hanno stoppato la rinascita di Fontivegge

Votanti 270, favorevoli 270. Tutti. Unanimità. L'emendamento 13.2 del Milleproroghe, quello che mette sotto ghiaccio i fondi del Piano Periferie e mette in bilico i progetti di rilancio di Fontivegge (per Perugia) e 30 milioni di investimento tra il capoluogo di regione e Terni, è stato votato da tutti i senatori umbri.



Dal Pd a Forza Italia, passando per Fratelli d'Italia, il Movimento 5Stelle e la Lega. E pure da Matteo Renzi, il padre del fondo per le Periferie. E Fiammetta Modena, sponsor principale di Andrea Romizi, sindaco di Perugia. Tutti hanno dato l'ok, nessuno escluso. La domanda è: cosa pensavano di votare?

E c'è anche chi - a cose fatte - si lamenta. E' il caso di Nadia Ginetti, senatrice Pd. Il suo comunicato segue a ruota la presa di posizione della presidente regionale dell'Umbria, Catiuscia Marini, che attacca a testa bassa il Governo Lega-Movimento 5Stelle, accusandoli di "voler fare cassa".

La senatrice del Partito Democratico spiega che "è inaccettabile il blocco di oltre 3,8 miliardi per gli interventi di riqualificazione delle periferie urbane. L'emendamento al decreto 'Milleproroghe', approvato ieri in Senato dall'attuale maggioranza di Governo (è stato votato all'unanimità, invece), rende nulla la presentazione della progettazione esecutiva, la cui domanda scadeva oggi, delle opere da finanziare con il bando. Si tratta di un piano per cui 120 Comuni e Città metropolitane hanno ricevuto fondi".



E ancora: "Non vorrei che tale blocco si ripercuotesse in Regioni come l'Umbria, in particolare questo provvedimento riguarda le città di Perugia e Terni, che, grazie al Piano periferie, hanno in programma investimenti per oltre 30 milioni di euro. Soldi senza i quali non si potrebbe avviare un'importante riqualificazione urbana, tesa anche a migliorare la qualità della vita delle persone. Questo blocco potrebbe compromettere tutto il lavoro svolto anche dalla Regione Umbria e dalle amministrazioni comunali interessate con i Governi Renzi e Gentiloni. A quanto mi risulta, ci sono già 94 Comuni italiani che si sono mobilitati contro la sospensione del bando. Anche noi ci impegneremo a fare la nostra parte".

Intanto, il testo andrà alla Camera a settembre, per poi tornare al Senato. Qui c'è la possibilità di sistemarlo e di ovviare. Come spiega l'assessore comunale e parlamentare di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco: "L'intenzione è quella di premiare i Comuni virtuosi, come Perugia, che hanno già avviato dei progetti esecutivi per la riqualificazione. Se così non fosse, provvederemo a farlo modificare, per evitare che il lavoro fatto dal Comune di Perugia vada sprecato".

Prima leggere, poi commentare. Pardon: votare.