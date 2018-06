E' partita l'operazione rilancio stadio Curi: fronte Comune e Società, vertice bis al Credito Sportivo

La missione "nuovo" Curi, inteso come stadio, è ufficialmente partita. Il sindaco Andrea Romizi, insieme al presidente del Perugia calcio Massimiliano Santopadre, all'assessore alla sport Emanuele Prisco e all'assessore Francesco Calabrese stanno mettendo mano al rinnovamento - restyling - dell'impianto di Pian di Massiano che ormai ha alle spalle 43 campionati. Dopo un primo incontro conoscitivo, i rapresentanti di Palazzo dei Priori e della società perugina si ritroveranno insieme attorno ad un tavolo con i tecnici del Credito Sportivo guidato dal presidente Andrea Abodi.

Con il Credito sportivo si sta ragionando in primis su quale modello attuare di stadio - a secondo del bacino, delle potenzialità e della presenza o meno di spazi commerciali o ricreativi - e poi si passerà alla progettazione con tanto di costi finali. La copertura finanziaria passerà per un mix di sostegni ma fondamentare comunque resta il contributo che il Credito sportivo vorrà immettere in questo progetto. L'obiettivo è di avere il via libera per i lavori di restyling entro l'anno.