Elezioni 2018, Matteo Salvini torna in Umbria: missione espugnare Terni e Spoleto

E' forse l'uomo del momento, nel bene e nel male, della politica italiana grazie ai grandi risultati ottenuti alle parlamentari e alla regionali - l'ultimo dato il 17% ottenuto in Valle d'Aosta - ed è uno dei registi del nuovo governo giallo-verde. Stiamo parlando del segretario della Lega Matteo Salvini che, seppur prossimo ministro, torna in Umbria per la campagna elettorale per le amministrative del 10 giugno prossimo. Il capitano, come lo chiamavo i suoi tesserati, il 27 maggio presenterà le proprie liste agli elettori di Spoleto e Terni.

TERNI - Nel pomeriggio di domenica 27 maggio Matteo Salvini sarà a Terni in occasione del Congresso Regionale della Lega Umbria e porterà il suo supporto al candidato Latini. Dopo il taglio del nastro della sede elettorale in via Petroni 33/35, via agli interventi.

SPOLETO - Nella città del Festival dei Due Mondi, il 27 maggio, il segretario federale farà una visita al gazebo della Lega in piazza Garibaldi a Spoleto alle ore 20 e incontrerà il candidato a sindaco di centrodestra e civiche, Umberto De Augustinis, oltre ai candidati a consiglieri comunali della lista Lega. Poi la cena al Ristorante Zengoni.