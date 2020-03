Coronavirus, Spoleto verso il blocco di tasse e tributi locali. Il sindaco: "Pronti ad aiutare imprese e famiglie"

Anche l'amministrazione comunale di Spoleto è per l'immediata sospensione dei tributi e tasse locali in favore di famiglie e aziende. Il Sindaco de Augustinis ha ribadito di sostenere la proposta dell’Anci Umbria, il parlamentino dei sindaci, che lunedì analizzerà gli aspetti tecnici e normativi per mettere in piedi una proposta unitaria per tutti i comuni umbri. Per garantire la continuità dei servizi e il welfare locale basterebbe attingere all’accantonamento del fondo per i crediti di dubbia esigibilità che al momento è bloccato.

“Le somme in bilancio di cui il Comune già dispone andrebbero a costituire – spiega de Augustinis – disponibilità importanti e si configurerebbero come strumento di decontribuzione o come ammortizzatori fiscali significativi, sopratutto per quei cittadini o quelle imprese che, per aiutare a fronteggiare le difficoltà economiche conseguenti all’emergenza Coronavirus”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“lI Decreto “Cura Italia” - conclude il sindaco - già lo prevede per tutti gli enti impositori, indicando chiaramente la sospensione di ogni attività di riscossione, controllo, accertamento e contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio. Quindi, dato l’andamento nazionale, é prevedibile che i termini avranno ulteriori slittamenti, posto che i danni economici si riproducono ovunque e avranno effetti protratti, richiedendo quindi risposte eccezionali e unitarie anche sul piano fiscale”.