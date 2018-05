Elezioni comunali 2018, Spoleto: 4 candidati a sindaci, 11 liste e oltre 250 candidati

Tre donne candidate a sindaco contro un solo uomo. E questa è già una grande novità per la politica di casa nostra dove le donne primo cittadino non sono moltissime. Ma a Spoleto Maria Elena Bececco, Camilla Laureti e Maura Coltorti provano ad arginare questo divario di genere. Il centrodestra schiera invece Umberto De Augustinis. Non ci sarà il Movimento 5 Stelle - che a Spoleto era considerato uno dei favoriti per le elezioni del 10 giugno prossimo - per la mancata assegnazione del via libera per il simbolo. In totale sono 11 le liste per 255 candidati.



Centrodestra (Fi, Fratelli d'Italia, Lega e Civici)

Candidato a sindaco Umberto De Augustinis

Fratelli d’Italia

Rosario Murro, Alessio Allegrucci, Giovanni Amadio, Luigi Battaglini, Barbara Bonfante, Silvia Boschetti, Fabrizio Cassoni, Maria Grazia Catanzani, Carlo De Marchis, Andrea Donati, Andrea Duranti, Michele Leoni, Lorenzo Lillaci, Simona Mari, Sonia Meloni Cecconi, Domenica Micheli, Anna Picchi, Stefano Polinori, Barbara Rosati, Chiara Sabbatini, Paolo Schiavo, Cristian Sotera, Alessia Tilena, Roberto Tini

Forza Italia

Paola Aglini, Claudio Maria Amici, Cecilia Bordini, Gianfrancesco Cecera, Elisa Committeri, Alessandro Cretoni, Stefano Del Gallo, Enrico Donnola, Luca Filipponi, Elena Galassi, Hyka Migelia, Luca Manni, Marina Morelli, Francesca Elisabetta Owens Detwiler, Cristina Piermarini, Gian Luca Pizzoni, Tiziana Pizzi, Marsilio Ranucci, Paolo Scarabottini, Leonello Spitella, Natascia Traballoni, Aldo Traccheggiani, Filippo Ugolini, Barbara Valentini

Laboratorio Spoleto

Andrea Bartoli, Miriam Carletti, Michela Ceccarelli, Monica Ferracchiato, Pierluigi Fiori, Luigi Fortunati, Filippo Grappasonni, Luigi Graziani, Mario Mancini, Beatrice Montioni, Irene Finocchi, Paola Nannucci, Sandro Mazzoli, Roberto Ranucci, Salvatore Taverna, Andrea Tortora, Maurizio Muscato, Massimiliano Montesi, Paola Vittoria Santirosi, Massimiliano Bacchi, Lidia Trabalza, Antonella Fedeli, Maria Grazia Argentati e Isabella Panni.

Lega

Sandro Cretoni, Andrea Borgotti, Giampaolo Fagotto, Cesare Loretoni, Francesco Flavoni, Stefano Proietti, Massimo Crescentini, Massimo Scerna, Cristian Dell’Aira, Paolo Imbriani, Fabio Mosciatti, Riccardo Fedeli, David Militoni, Stefania Friggeri, Maria Chiara Sordini, Simona De angelis, Maria Lucia Proietti, Candida Bartoli, Emanuela Bernardini, Lucia Gobbini, Maria Rita Zengoni, Monica Bernardini, Elisabetta Muccini e Debora Pompili.



Rinnovamento

Angelo Loretoni, Riccardo Agliani, Cristina Bonucci, Alberto Cavalieri, Pietro Ciliberto, Alessandro Maria De Angelis, Antonio Di Cintio, Mohamed El-Hacmi, Adriano Federiconi, Mirko Federiconi, Pierfrancesco Graniti, Lorena Luzzi, Alessandra Martini, Debora Mattioli, Andrea Musiani, Enrico Nizi, Gabriella Pallucco, Patrizia Pastorelli, Roberto Rossi, Michele Sabatini, Andrea Santini, Bernardetta Tafuro, Romina Virgili



Centristi candidato sindaco Maria Elena Bececco

Spoleto Popolare: Antonio Cappelletti, Enrico Armadoro, Walter Cieri, Ilaria Frascarelli, Arianna Antinori Petrini, Emanuela Bisogni, Andrea Bruschi, Susanna Bufalini, Romina Caporicci, Federica Costa, Anna Lucia Cuzzini Neri, Maurizio Dainelli, Endrio Del Frate, Nadia Durastanti, Stefano Fagioli, Federica Federiconi, Kastriot Palaj, Luca Paloni, Giuliana Silvestri, Attilio Trapanese, Marco Trombettoni, Giovanni Maria Valentini, Francesco Zualdi, Anna Maria La Paglia.

Alleanza Civica: Gianmarco Profili, Maria Cecilia Massarini, Roberto Settimi, Luciano Bartoli, Lorenzo Bisogni, Anna Rita Bocchini, Umbro Brutti, Maria Emilia Ciannavei, Emanuela Conti, Matteo Filippi, Samuele Gennari, Caterina Grifoni, Mara Mancini, Umberto Mazzoli, Valeria Pasquinelli, Luigi Pugliese, Paolo Quondam Girolamo, Susi Rosati, Catia Santini, Fabiola Silvani, Silvia Trabalza, Luigi Trollini, Michele Tuzi, Giulia Musci.

Centro Sinistra (Pd, Civici, Socialisti-Riformisti)

Candidato a sindaco: Camilla Laureti, ex assessore alla cultura



Camilla Laureti Sindaco (lista civica)

Marina Antonini, Vanna Arzuffi, Tiziano Caldarelli, Elisa Capocci, Alessio Carciofi, Maria Letizia Clarici, Roberto D’Orsi, Elisa Di Loreto, Maurizio Gallinaro, Giorgio Gentili, Giancarlo Martini, Irene Maturi, Marco Minni, Claudio Ottaviani, Elisabetta Proietti, Maria Luisa Quarsiti, Rolando Ramaccini, Roberto Rapastella, Franca Reggiani, Luigina Renzi, Iris Francisca Rodriguez, Marco Rosati, Lorenzo Santolini Chiara Santocore.

Partito Democratico

Marco Trippetti, Vania Buffatello, Massimiliano Capitani, Salvatore Cesarini, Danilo Chiodetti, Marco De Angelis, Carla Erbaioli, Ilaria Fede, Cinzia Gioacchini, Stefano Lisci, Paolo Martellini, Alessandro Mattioli, Mariana Ramona Mihai, Stefania Montori, Mariarita Palazzi, Marina Paolangeli, Catia Passeri, Letizia Pesci, Veronica Salvi, Maura Scarponi, Federica Rastelli, Daniela Tosti, Roberto Tulli, Claudio Valecchi.

Spoleto Sì

Enzo Alleori, Massimo Calandri, Alessandro Ciamarra, Samanta Cianchettini, Giovanna Crispoldi, Dimitri Damiani, Simona Filoni, Filippo Gianfondati, Benvenuto Gini, Luca Menichini, Elisabetta Paciotti, Paolo Piccioni, Claudia Ridolfi, Marika Stella, Alessandro Tardocchi, Eleonora Viola, Irene Rivoli, Serena Urbano, Francesco Angelucci.



Sinistra (Rifondazione, Potere al Popolo e altri) Maura Coltori

Sinistra per Spoleto

Aleandra Baruzzo, Annamaria Ceccarelli, Antonio Carletti, Elisabetta Conocchia, Fulvia Monterosso, Giovanna Divita, Loretta Calabresi, Lucio Gentili, Marco Marcucci, Pino Ruggieri, Roberto Quirino, Sauro Pannaccio, Simone Di Filippo, Stefano Petruccioli, Stefano Tardocchi, Teresa De Leo, Tilde Fabi, Tonino Gobbi, Valeria Formica, Vincenzo Lucentini, Vincenzo Stompanato