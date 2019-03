Elezioni a Spello, Lorenzo Sensi candidato a sindaco per CambiAmo Spello, con la benedezione della Lega

Sono questi i punti principali delle linee programmatiche illustrati da Lorenzo Sensi, candidato sindaco della lista civica CambiAmo Spello che si è ufficialmente presentato alla popolazione domenica 17 marzo nella sala Petrucci del Comune di Spello. Il progetto della lista civica CambiAmo Spello è sostenuto dalla Lega Umbria. All’incontro hanno partecipato l’onorevole Virginio Caparvi, il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini, il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia e il responsabile territoriale della Lega Riccardo Polli. Il candidato sindaco è stato presentato dai componenti del direttivo della Lega Spello Paolo Lillocci e Gianni Taccucci.

“Noi vogliamo misurare la qualità della vita del cittadino cercando di restringere quella forbice tra l’ultimo e il primo – ha spiegato Lorenzo Sensi – Il nostro obiettivo principale sarà quello di riportare le istanze degli spellani dentro al Comune, tornare ad ascoltarli. Saremo noi stessi cittadini per i cittadini, mi metterò al vostro servizio per rispondere alle vostre esigenze. Per le prossime elezioni amministrative chiediamo un’alternanza a quella regia che ha governato per anni a Spello, diventata ormai troppo autoreferenziale e che sta immobilizzando tutta l’Umbria. In campagna elettorale noi faremo una opposizione costruttiva, non urlata, ma fatta di contestazioni giuste che faranno seguito a proposte costruttive. Saremo inoltre aperti ad accogliere altre componenti nel nostro progetto”.

